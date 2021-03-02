Врио мэра Грозного стал экс-глава администрации Кадырова

Бывший руководитель администрации главы и правительства Чечни Хас-Магомед Кадыров стал временно исполняющим обязанности мэра Грозного, сообщил председатель совета депутатов города Заур Хизриев. СМИ называют Хас-Магомеда Кадырова четвероюродным братом главы Чечни Рамзана Кадырова.

«На пост временно исполняющего обязанности мэра города Грозного назначен Хас-Магомед Кадыров. А ранее занимавший эту должность Иса Хаджимуродов утвержден на должность заместителя руководителя администрации главы и правительства Чеченской Республики»,— сообщил господин Хизриев (цитата по ТАСС).

Кандидатуру Хас-Магомеда Кадырова на пост мэра Грозного накануне, 1 марта, предложил глава Чечни. Также Рамзан Кадыров предложил назначить новым руководителем Минэкономики республики Бекхана Сатуева, который ранее занимал должность замминистра.