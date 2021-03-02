ЕС продлевает программу поддержки экономического развития Донбасса

Евросоюз начнет новую программу экономической поддержки Донбасса в 2021 году, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель на совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским. Ранее ЕС выделял на поддержку Донбасса несколько крупных траншей.

«ЕС предоставил значительную поддержку Украине для смягчения влияния конфликта (на востоке страны.— “Ъ”). И в этом году мы начинаем новую программу для поддержки экономического развития и предоставления государственных услуг в этом регионе»,— сказал он (цитата по ТАСС).

Правительство Украины одобрило подписание соглашения о выделении €50 млн на программу поддержки Донецкой и Луганской областей 6 декабря 2017 года. До этого ЕС выделил Киеву первый фиксированный транш в размере €10 млн. Второй транш макрофинансовой помощи составил €600 млн. 10 февраля 2021 года президент России Владимир Путин заявил, что Россия «не бросит Донбасс». Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что глава государства имел в виду социальную поддержку населению.

Что думают в Брюсселе о членстве Украины в ЕС и НАТО — в материале “Ъ” «Украина медленно запрягает и медленно едет».