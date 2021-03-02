Средняя цена автомобиля в России выросла на 13,%

В январе 2021 году средняя цена нового автомобиля в России выросла на 13,3%, сообщает агентство «Автостат».

Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России в январе 2021 года составляет 1,8 млн руб. При этом средняя стоимость отечественного автомобиля выросла до 747 тыс. руб. (+7,7%), а иномарки — до 2,1 млн руб. (+14,1%).

Напомним, в январе 2021 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей сократились на 4,2%, сообщает «Ассоциация европейского бизнеса» (АЕБ). Общий объем российского авторынка составил 95,2 тыс. автомобилей, что на 4,1 тыс. машин меньше, чем в январе 2020 года.