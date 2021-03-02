Скончался второй пострадавший от взрыва газового баллона в Красносулинском районе

Вечером 1 марта умер 43-летний мужчина, пострадавший после взрыва газового баллона в Красносулинском районе. Об это сообщает 161.ru со ссылкой на собственный источник. У мужчины было диагностировано поражение около 70% тела.

Один из пострадавших, 43-летний мужчина, скончался 26 февраля. Он был госпитализирован с ожогами 96% тела. Еще один пострадавший, 15-летний подросток, вчера выписался из больницы.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, утром 22 февраля в одном из жилых домов в хуторе Молаканском взорвался газовый баллон. После происшествия было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Бытовой баллон с газом был куплен за день до происшествия на автомобильной газозаправочной станции, расположенной в Зверево. Баллон не отвечал требованиям безопасности.

Наталья Шинкарева