В Ростовской области возбуждено уголовное дело после взрыва газового баллона в жилом доме

В Красносулинском районе возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) после взрыва газового баллона в одном из жилых домов в хуторе Молаканском. В результате происшествия пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области. «Ход расследования уголовного дела находится взят прокуратурой на контроль»,— говорится в сообщении.

Напомним, утром 22 февраля в одном из жилых домов в хуторе Молаканском взорвался газовый баллон, в результате чего двое мужчин 1988 и 1978 года рождения, а также 15-летний подросток получили травмы различной степени тяжести. По данным надзорного ведомства, установлено, что бытовой баллон с газом был куплен за день до происшествия одним из пострадавших на автомобильной газозаправочной станции, расположенной в Зверево. Баллон не отвечал установленным требованиям безопасности. «Таким образом, неустановленным в настоящее время лицом, в нарушение действующего законодательства, была оказана услуга, не отвечающая требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»,— отмечается в сообщении.

Наталья Шинкарева