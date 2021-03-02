Долги перед работниками «Сибмоста» могут быть закрыты путем взыскания с мэрии Томска

Многомиллионная задолженность по зарплате перед сотрудниками обанкротившейся компании АО «Сибмост» может быть выплачена за счет взыскания долга в 115 млн руб. с гордминистрации Томска. Об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель прокурора Новосибирской области Борис Крылов.

«По состоянию на 1 февраля текущая задолженность перед 278 работниками — 1 млн 820 тыс. руб. Плюс задолженность перед 643 работниками по выходным пособиям и среднему заработку. Там уже сумма 80 млн руб.»,— отметил прокурор, добавив, что суммы в 115 млн руб., которую суд взыскал в пользу мостостроительной компании с мэрии Томска, достаточно, чтобы «погасить и текущую задолженность, и выплаты, которые прошли при сокращении».

По словам прокурора, ведомство оценивало претензионно-исковую работу конкурсного управляющего предприятия. «На сегодняшний день общая сумма претензий составляет 1 млрд 600 млн руб. Этого более чем достаточно, чтобы погасить основные долги»,— резюмировал господин Крылов.

Как писал “Ъ-Сибирь”, в феврале уволенные сотрудники АО «Сибмост» записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину. Они просят главу государства обратить внимание на ситуацию с невыплатой заработных плат сокращенным работникам. По их данным, в период с сентября по декабрь 2020 года на предприятии были сокращены около 750 сотрудников. «На эту дату у компании была задолженность перед работниками за октябрь,— говорится в видеообращении. — Нас уволили, не выплатив ни копейки. При этом компания продолжала выполнять работы по двум действующим контрактам и получать денежные средства. Мы тоже до увольнения принимали участие в строительстве этих объектов». По данным инициаторов обращения, на конец декабря долг «Сибмоста» перед уволенными сотрудниками якобы составлял около 90 млн руб., а на счетах компании находилось около 400 млн руб.

Илья Николаев