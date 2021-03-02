Олег Романцев перенес операцию на сердце

Бывший главный тренер сборной России по футболу и московского «Спартака» Олег Романцев госпитализирован в Москве, ему провели операцию на сердце. Олегу Романцеву 67 лет.

«Чувствую себя хорошо. Для меня эта госпитализация тоже была неожиданной, по скорой, сразу сделали операцию. Инфаркт. Врач говорит, чудом успели — я поздно обратился, предынфарктное состояние уже давно было, я не обращал внимания, думал, возраст»,— сказал Олег Романцев РБК.

Олег Романцев был главным тренером «Спартака» с 1989 по 2003 год с перерывом на один сезон в 1996 году. Со «Спартаком» он выиграл чемпионат и Кубок СССР, восемь чемпионатов России и три Кубка страны. Романцев дважды руководил сборной России: в 1994–1996 и 1998–2002 годах. В 2003–2005 годах возглавлял раменский «Сатурн» и московское «Динамо».