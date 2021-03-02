«Норникель» упразднил должность первого вице-президента

В «Норникеле» после ряда аварий упразднили должность первого вице-президента — операционного директора. Такое решение связано «с совершенствованием модели управления и развитием дивизионной структуры», сообщили в компании. Сергей Дяченко, занимавший этот пост, уходит в отставку.

Теперь управление операционной деятельностью будет сосредоточено в трех дивизионах «Норникеля» — Норильском, Кольском и Забайкальском. Как отмечают в компании, изменения в структуре повлияют на усиление уровня ответственности начальников на местах, а также «усилят дисциплину управления рисками в области промышленной безопасности и экологии».

Как уточняет «Ъ», Сергей Дяченко в 2013 году занял должность заместителя генерального директора — руководителя операционного блока в «Норникеле». До этого, с 2010 по 2013 год был генеральным операционным директором «Казахмыса».

В мае прошлого года в Норильско-Таймырской энергетической компании произошел крупный разлив. В результате происшествия 6 тыс. т дизтоплива попали в грунт, еще 15 тыс. т — в реки Далдыкан, Амбарную, а также в их притоки. Росприроднадзор оценил ущерб в 148 млрд руб.

В феврале 2021 года на Норильской обогатительной фабрике частично обрушилась галерея дробильного цеха. Погибли трое рабочих, пять человек были госпитализированы.

24 февраля «Норникель» заявил о частичной приостановке работы рудников Октябрьский и Таймырский, входящих в Заполярный филиал.

Екатерина Лукашевич