Голикова заявила о сохранении «достаточно серьезной» заболеваемости COVID-19

Число новых случаев заражения коронавирусом в России снижается, но ситуация остается «достаточно серьезной», сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она отметила, что по уровню заболеваемости сейчас страна находится в той же точке, что и в конце мая 2020 года. С начала пандемии в России выявили более 4,2 млн зараженных.

«Цифры новых случаев коронавирусной инфекции, хоть и обнадеживающе уменьшаются, по-прежнему остаются достаточно серьезными. И вы помните, что когда в мае месяце мы уходили на некоторые послабления, то как раз находились примерно в этой точке по количеству новых случаев, в которой находимся сейчас»,— сказала госпожа Голикова в интервью ТАСС.

По ее словам, сейчас ситуация осложняется распространением традиционных для начала весны вирусных инфекций. «Хотя должна сказать, что ковид практически вытеснил грипп, плюс важно, что мы провели массовую вакцинацию против гриппа, и традиционный "горб" подъема заболеваемости по гриппу сейчас существенно меньше, чем он был в предыдущий год»,— уточнила она.

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По словам вице-премьера, коллективный иммунитет к COVID-19 после вакцинации 60% населения России может сформироваться в стране к августу, если граждане продолжат делать прививки такими же темпами, как сейчас. Татьяна Голикова уточнила, что до формирования массового иммунитета нужно соблюдать принятые ограничения.