Сенатор в США просит обнародовать данные о «сговоре России с талибами»

Сенатор-демократ Тэмми Дакворт призвала администрацию президента Джо Байдена рассекретить и обнародовать разведданные о предполагаемых выплатах Россией боевикам движения «Талибан» (запрещено в РФ) за нападения на военных США в Афганистане, сообщает газета Politico.

«Хотя любая оценка разведданных по этому вопросу по понятным причинам является конфиденциальной, американская общественность и организация Gold Star Families (создана родственниками погибших военных.— “Ъ”) в частности, испытывают острую необходимость знать, есть ли в этих заявлениях какая-то правда. Считаю, что такие данные могут быть предоставлены и при защите засекреченной информации»,— написала госпожа Дакворт в письме директору нацразведки США Эврил Хейнс.

По ее мнению, обещанные вознаграждения за нападения на американских военных могли «вдохновить и стимулировать» талибов совершать атаки. Она также раскритиковала администрацию Дональда Трампа за то, что она не предоставила официальную информацию по вопросу предполагаемых связей России с талибами. «Я призываю вас принять меры там, где предыдущая администрация потерпела неудачу»,— написала сенатор.

О возможном сговоре России и талибов в июне 2020 года сообщила газета The New York Times. Президент США Дональд Трамп заявил, что журналисты выдумали эту информацию. МИД России назвал публикацию фейком. Кремль также заявил, что эта информация ложная. Причастность к сговору отрицал и «Талибан».

Подробнее об обвинениях против Москвы — в материале “Ъ” «Америка путается в показаниях талибов».