Минобороны перевело все свои медучреждения в плановый режим работы

Минобороны по решению оперштаба по борьбе с коронавирусом перевел все военно-медицинские учреждения в плановый режим работы. Ведомство сообщило о вакцинации «Спутником V» 286 тыс. военнослужащих. Первую прививку сделали 14 тыс. участников Парада Победы, вторую — 5 тыс.

«Загрузка специализированных многофункциональных медицинских центров заболевшими коронавирусной инфекцией, в которых стационарное лечение получают не только военнослужащие, но и гражданское население, снизилась до 40%. При этом, на стационарном лечении в медучреждениях находится всего около 420 военнослужащих, а количество ежедневно выздоравливающих пациентов превышает количество инфицированных»,— говорится в пресс-релизе Минобороны, которое поступило “Ъ”.

Ведомство отмечает, что основные усилия по борьбе с COVID-19 сейчас направлены на добровольную вакцинацию военнослужащих. Медперсонал медорганизаций вооруженных сил РФ либо прошел вакцинацию, либо «имеет высокий титр антител».

В России зарегистрировано 4,2 млн заражений коронавирусом. Умерли 86,5 тыс. человек. Последние несколько дней число заражений в сутки не превышает 12 тыс. (пиковое значение — 29 935). По последним данным, привито 4 млн человек, или 2,7% населения.

О вакцинации в России — в материале “Ъ” «Прививка — вторая натура».