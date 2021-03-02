Суд арестовал трех подозреваемых в нападении на музыканта «Машины времени»

Хамовнический районный суд Москве суд арестовал трех человек, которых подозревают в нападении на музыканта «Машины времени» и «Квартала» Александра Дитковского. Заведено уголовное дело по ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и ст. 116 УК РФ (побои).

«Хамовническим районным судом в отношении троих молодых людей, задержанных по подозрению в нанесении телесных повреждений 52-летнему москвичу, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу»,— сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, ее комментарий приводит портал «МВД Медиа». Фамилия избитого не приводится, но госпожа Волк напоминает, что ранее полиция задержала трех человек за нападение на известного музыканта. Александру Дитковскому 52 года.

Ранее госпожа Волк сообщала, что на музыканта и его друга 25 февраля напали люди, которые попрошайничали на Комсомольском проспекте. Музыканта госпитализировали, его жизни и здоровью ничего не угрожает.