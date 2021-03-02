Теннисные рейтинги

Рейтинг ATP
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 030 очков. 2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9850. 3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 9735. 4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 9125. 5 (5). Роджер Федерер (Швейцария) — 6630. 6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 6595. 7 (7). Александр Зверев (Германия) — 5615. 8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 4609. 9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3480. 10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3480. 11 (11). Денис Шаповалов (Канада) — 2910. 12 (12). Гаэль Монфис (Франция) — 2860. 13 (13). Роберто Баутиста (Испания) — 2770. 14 (15). Давид Гоффен (Бельгия) — 2760. 15 (14). Милош Раонич (Канада) — 2630. 16 (16). Пабло Карреньо Буста (Испания) — 2585. 17 (17). Григор Димитров (Болгария) — 2575. 18 (18). Фабио Фоньини (Италия) — 2535. 19 (19). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 2516. 20 (20). Станислас Вавринка (Швейцария) — 2365. 21 (21). Карен Хачанов (Россия) — 2290... 44 (42). Аслан Карацев (Россия) — 1382.
Рейтинг WTA
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 9186 очков. 2 (2). Наоми Осака (Япония) — 7835. 3 (3). Симона Халеп (Румыния) — 7255. 4 (4). София Кенин (США) — 5760. 5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5370. 6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 5205. 7 (7). Серена Уильямс (США) — 4915. 8 (8). Арина Соболенко (Белоруссия) — 4810. 9 (9). Бьянка Андрееску (Канада) — 4735. 10 (10). Петра Квитова (Чехия) — 4571. 11 (11). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4505. 12 (12). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4255. 13 (13). Дженнифер Брейди (США) — 3765. 14 (14). Виктория Азаренко (Белоруссия) — 3535. 15 (18). Ига Швёнтек (Польша) — 3483. 16 (15). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 3320. 17 (16). Джоанна Конта (Великобритания) — 3206. 18 (17). Элизе Мертенс (Бельгия) — 3060. 19 (19). Мэдисон Кис (США) — 2962. 20 (20). Маркета Вондроушова (Чехия) — 2952… 33 (33). Екатерина Александрова — 1900. 34 (34). Вероника Кудерметова — 1800... 39 (38). Светлана Кузнецова — 1631… 41 (40). Анастасия Павлюченкова — 1630… 58 (57). Дарья Касаткина — 1295… 69 (69). Анна Блинкова — 1114… 88 (88). Анастасия Потапова — 891... 94 (94). Варвара Грачева (все — Россия) — 858.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.