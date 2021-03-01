Президент Европейского совета побывал на границе Грузии и Южной Осетии

Сегодня, 1 марта, президент Европейского совета Шарль Мишель, находящийся с официальным визитом в Грузии, прибыл в грузинское село Хурвалети на грузино-южноосетинской границе. Европейского гостя сопровождали сотрудники «Миссии по наблюдению ЕС» (МНЕС). Эта миссия введена в зону конфликта после «пятидневной войны» 2008 года согласно договоренностям Саркози—Медведева от 12 августа 2008 года.

«Ситуация сложная и трудная для местного населения, поэтому для меня важно сказать им, что вы не одиноки. ЕС привержен делу мира, стабильности и безопасности»,— заявил Шарль Мишель в беседе с журналистами и местными жителями, находясь в грузинском селе. По его словам, Европейский союз «привержен суверенитету и территориальной целостности Грузии». «Роль МНЕС также очень важна для того, чтобы попытаться сохранить стабильность в максимально возможной степени»,— подчеркнул председатель Совета Европы. Он призвал к «поощрению мер по укреплению доверия».

По сообщению администрации президента и пресс-службы премьер-министра, до выезда в зону грузино-осетинского конфликта президент Евросовета провел переговоры с главой грузинского государства Саломе Зурабишвили и председателем правительства Ираклием Гарибашвили. Обсуждалась проблема вакцинации населения в условиях, когда страна не может получить обещанные 28 тыс. доз вакцины Pfizer.

После переговоров с властями Шарль Мишель начал переговоры с лидерами оппозиции, пытаясь разрешить противостояние, начавшееся после ареста председателя крупнейшей оппозиционной партии «Единое национальное движение» Никанора Мелии.

Георгий Двали, Тбилиси