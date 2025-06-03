Ростовская АЭС наградила 161 школьника Волгодонска за отличные успехи в учебе

Предприятия Росатома активно поддерживают образовательные проекты и программы ранней профориентации в городах присутствия отрасли.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено управлением информации и общественных связей Ростовской АЭС Фото: предоставлено управлением информации и общественных связей Ростовской АЭС

Накануне Дня защиты детей в информационном центре Ростовской АЭС состоялась торжественная церемония чествования отличников в рамках проекта «Школьник Росатома: собери портфель пятерок». Победителями проекта стали 161 школьник — это дети сотрудников атомной станции, окончившие учебный год исключительно с отличными оценками.

Проект, направленный на поддержку и поощрение талантливых школьников, проводится Ростовской АЭС уже девятый год подряд. Среди ребят есть те, кто участвует в проекте ежегодно. Например, девятиклассница Полина Речкина получила восьмую медаль за свои успехи. Помимо учебы, Полина увлекается актерским мастерством и участвует в других проектах Росатома.

«Атомные проекты открывают столько возможностей для творчества и саморазвития. Я нахожу себя в разных вещах, узнаю свои сильные стороны, начинаю верить в себя. А это так важно! Всё, что я делаю в творчестве, помогает мне в учебе, и в жизни в целом. Я рада, что могу быть частью этой большой и дружной команды, которая вдохновляет и дает крылья», — поделилась Полина Речкина.

В рамках торжественной церемонии ребятам вручили похвальные листы от директора Ростовской АЭС Андрея Сальникова, памятные медали и сертификаты в спортивный магазин.

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«Мы гордимся нашими детьми, их стремлением к знаниям и достижениям. Сегодня, когда Росатом реализует масштабные проекты по развитию атомной энергетики, нам особенно важны молодые, талантливые и целеустремлённые люди. Мы видим в этих ребятах будущих инженеров, ученых, способных создавать передовые технологии. Наша задача — вдохновить их, предоставить возможности для реализации своего потенциала и помочь им связать свою судьбу с атомной отраслью. Мы хотим, чтобы они оставались в регионе, внося свой вклад в развитие Ростовской АЭС и всей страны», — отметила и.о. заместителя директора по управлению персоналом Ростовской АЭС Светлана Цыба.

По всей стране развиваются ведущие научные центры, занимаясь подготовкой научных кадров в интересах крупных работодателей. Проект «Школьник Росатома: собери портфель пятерок» подчеркивает важность образования и поддерживает стремление молодежи к новым знаниям.

Цель проекта «Школьник Росатома: собери портфель пятерок» - стимулировать школьников к высоким результатам в учебе, создавать положительный образ атомной отрасли и привлекать молодежь к выбору профессий в этой сфере. Ростовская АЭС уделяет приоритетное внимание работе с молодежью, обеспечивая преемственность поколений и развитие атомной энергетики.