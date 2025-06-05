Количество автокредитов в России сократилось на 48% с начала 2025 года

Российские банки выдали за пять месяцев 2025 года автокредитов на сумму около 500 млрд руб. Это на 48% меньше прошлогодних показателей. Об этом свидетельствуют результаты исследования Банка ВТБ. В мае этого года объемы автокредитования составили около 115 млрд руб., что почти в два раза ниже уровня мая 2024 года.



Отрицательная динамика обусловлена высокой ключевой ставкой, риск-политикой Банка России и растущим утилизационным сбором. В мае показатели немного выросли за счет активности дилеров и гибких систем скидок. Еще одним фактором стало ожидание дальнейших ограничений условий кредитования, которое привело к перетоку спроса со второго полугодия.

Основной объем кредитования приходится на рынок новых автомобилей, который поддерживает и государство и автопроизводители путем предоставления субсидий. В ВТБ доля автокредитов на новые машины по итогам мая составила около 65%, при этом 98,5% сделок оформлены на машины брендов России и Китая. Средний размер автокредита на новые авто — 1,05 млн рублей (+15% с начала года), на поддержанные машины — 969 тыс. рублей (-10% с начала года).