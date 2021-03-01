Кандидатов отберут всенародно и электронно

«Единая Россия» одобрила положение о порядке проведения праймериз к выборам в Госдуму. Хотя некоторые региональные отделения хотели, чтобы их кандидатов определяли выборщики из партийных рядов, федеральное руководство не пошло им навстречу. Участвовать в предварительном голосовании смогут все желающие россияне, и пройдет оно преимущественно в онлайн-формате. Исключения будут сделаны лишь для территорий с нестабильным интернет-покрытием, жителям которых дадут возможность проголосовать на участках.

Положение о думских праймериз было принято в понедельник на заочном совместном заседании высшего и генерального советов «Единой России» (ЕР). Но основные характеристики предстоящего предварительного голосования были обнародованы еще на встрече секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака с председателем партии Дмитрием Медведевым, которая прошла за несколько часов до заседания руководящих органов.

Праймериз пройдут по так называемой «первой модели», позволяющей голосовать на них всем желающим.

Как ранее писал “Ъ”, ряд региональных отделений просили дать им возможность использовать «четвертую модель», когда голосовать могут только специальные выборщики из числа членов партии. Однако Андрей Турчак представил Дмитрию Медведеву проект документов, предполагающий проведение праймериз только по первой модели.

«Обсуждалось два варианта,— признал факт дискуссии секретарь генсовета.— Первый — это открытая модель, по которой мы всегда проводим предварительное голосование, и вариант, с которым выходили наши регионы,— это запрос на применение четвертой модели, когда члены партии голосуют и решают, кого выдвинуть кандидатом от ЕР». «Конечно, мнение наших товарищей по партии по четвертой модели — это тоже способ выявить лучших, но в то же время очевидно, что все-таки в конечном счете свои оценки ставят избиратели, а это как раз первая модель»,— не стал способствовать волюнтаризму в партийных рядах господин Медведев.

Определились в ЕР и с форматом голосования. Источники в партии ранее рассказывали “Ъ”, что изначально федеральное руководство хотело дать регионам возможность самим выбирать, проводить ли праймериз онлайн либо традиционным способом, с бумажными бюллетенями.

Но в итоге и здесь партийное начальство решило не давать регионам полную свободу выбора.

«Электронное голосование позволяет кандидатам проверить и сформировать свою базу избирателей. В прошлом году на довыборах в Госдуму по Ярославскому округу 80% базы нашего кандидата Андрея Коваленко с электронных праймериз пришли и на выборы»,— пояснил Андрей Турчак значение онлайн-формата. Кроме того, по его словам, именно электронные праймериз будут способствовать обновлению партийных рядов. Поэтому проводить интернет-голосование будут 90% регионов.

Впрочем, некоторым отделениям все-таки будет дозволено выбрать и смешанную форму голосования, подразумевающую совмещение заочной и очной моделей праймериз.

Исключения сделают для труднодоступных территорий с нестабильным интернет-покрытием. К ним, например, относятся Магаданская область и Камчатский край. Хотя федеральное партруководство было готово обеспечить онлайн-голосование и для них. «Мы предлагали привозить в территории со слабым интернетом планшеты, с помощью которых избиратели могли бы сделать свой выбор. Как только эти устройства снова попадали бы в зону с хорошим интернет-покрытием, голоса бы засчитывались. Но в регионах решили, что это трудозатратно»,— рассказал о еще одной партийной дискуссии Андрей Турчак. Электронные праймериз ЕР пройдут с 24 по 30 марта, а офлайн-голосование будет доступно только в последний день.

Секретарь генсовета также пояснил, что все кандидаты, планирующие выдвигаться в одномандатных округах, должны будут обязательно пройти через процедуру предварительного голосования.

А вот войти в первые тройки региональных партсписков можно будет и другим путем. По словам господина Турчака, на первые места таких списков могут попадать известные политики, в том числе и губернаторы, которым проходить через праймериз необязательно. Что же касается полного состава троек, то здесь регионы будут определяться сами. Впрочем, во всех этих планах есть «одна оговорка», подчеркнул Андрей Турчак: финальное решение по кандидатам в депутаты Госдумы принимает съезд, и на нем сформированные по итогам праймериз списки все же могут быть скорректированы.

Андрей Винокуров