Территории — производству

Власти Удмуртии обсудили с представителями бизнеса и руководителями промплощадок возможности развития региона с помощью запуска новых производств. Сегодня в республике способствуют предоставлению не только региональных и муниципальных, но и федеральных мер поддержки для резидентов промпарков и инвесторов. Представители промпроизводств отмечают, что нужны льготы инвесторам и до входа на площадки, чтобы у них была возможность начать на них работать. Создание необходимой инфраструктуры и модернизация существующих площадей требует существенных затрат. Подробнее о перспективах развития промплощадей рассказали на круглом столе “Ъ-Удмуртия”и Корпорации развития республики «Площадки для бизнеса: гринфилды, промпарки, производственные здания для инвесторов». Мероприятие прошло в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке минэкономики Удмуртии и Минэкономразвития России.

Возможности региона

Сегодня в Удмуртии существует пять официально зарегистрированных промышленных парков, которые находятся в реестре Министерства промышленности РФ. Как рассказал заместитель директора Корпорации развития Удмуртии по инвестиционной деятельности Владимир Смирнов, из них четыре промпарка расположены в Ижевске, один — в Воткинске. Еще один промпарк в Завьяловском районе готовится к регистрации. «Строящийся парк в Завьяловском районе мы планируем ввести в эксплуатацию в 2022 году. В прошлом году мы купили земельный участок, на котором сейчас ведутся предпроектные работы, подключение к сетям начнется в 2021 году»,— подчеркнул господин Смирнов.

По его словам, участок находится на Можгинском тракте, на трассе М7, площадь – 200 га. Недалеко от него расположена деревня Большая Венья, в радиусе 15 км проживает 160 тыс. трудоспособного населения, что немаловажно для потенциальных работодателей. На территории этого участка власти республики планируют строительство железнодорожного тупика, чтобы у резидентов была возможность разгружать вагоны, поступающие прямо на ветку промпарка. По части площадок ведутся переговоры, несколько предприятий уже высказали желание там разместиться.

Господин Смирнов подчеркнул, что все официально зарегистрированные промпарки ведут свой реестр резидентов, которые имеют право на региональные льготы.

«Обнулен налог на имущество и транспортный налог, кроме легковых авто. Для субъектов МСП ставка налога по УСН «Доходы минус расходы» составит 5% вместо 15%. Такие льготы действуют для резидентов пять лет»,— уточнил замдиректора Корпорации развития региона.

Кроме того, в Удмуртии есть земельные участки и промышленные площадки, которые уже готовы разместить потенциальных арендаторов. Они обеспечены всей необходимой инфраструктурой, но не все имеют статус промпарков. Таких участков около 10 в каждом моногороде, еще 10 таких же площадок сформированы в Ижевске.

Владимир Смирнов Фото: Амир Закиров

По словам Владимира Смирнова, некоторым инвесторам корпорация помогает с реконструкцией дорог, поскольку основная проблема территорий — это подъездные пути. «Это старые промышленные площадки, въезд был организован через заводские ворота, находился в периметре завода. Для того чтобы предприятия МСП могли без проблем осуществлять свою деятельность, нужны отдельные дороги, мы помогаем их провести»,— пояснил господин Смирнов.

Также в республике есть база участков, которые находятся в частной или государственной собственности. Государственные можно получить под реализацию инвестпроектов в аренду без торгов и в дальнейшем выкупить их по сниженной кадастровой стоимости с учетом дисконта. По итогам 2020 года 22 инвестора таким образом получили земельные участки.

Кроме поддержки резидентов промпарков, существуют федеральные и республиканские меры поддержки инвесторов. В том числе, это льготные условия пользования землей, снижение годовой платы. Также в регионе есть опыт по предоставлению инвестиционных налоговых вычетов и снижению ставки налога на прибыль.

Владимир Смирнов подчеркнул, что предприниматели, которым нужна помощь с подбором участка, с реализацией инвестпроекта или же с получением статуса резидента ТОСЭР, могут обращаться в Корпорацию развития Удмуртии по тел: 22-00-00 или оставить заявку на сайте https://madeinudmurtia.ru/udm/investoram/.

Дмитрий Загребин Фото: Амир Закиров

По словам замглавы администрации Ижевска Дмитрия Загребина, в столице региона есть такие формы предоставления участков как концессионное соглашение и соглашение о муниципально-частном партнерстве.

«Плюс мы разработали калькулятор процедур для инвесторов, чтобы они могли в режиме онлайн просчитать, сколько времени им потребуется на реализацию проекта, какие провести мероприятия и какие документы подготовить»,— добавил господин Загребин.

Всего в Ижевске общая площадь участков, которые можно использовать как инвестплощадки, составляет более 124 тыс. кв.м. Помимо них есть земельные участки для субъектов МСП. В реестре плана приватизации — 30 объектов общей площадью 6,3 тыс. кв.м.

«Дополнительно у нас есть форма поддержки помимо уже перечисленных — предоставление льготы по налогу на землю, либо на арендную плату для проектов с объемом инвестиций более 100 млн руб. У нас ежегодно инвесторы получают данную льготу»,— отметил Дмитрий Загребин.

Александр Андреев Фото: Амир Закиров

Замначальника управления по инвестиционному развитию администрации Завьяловского района Александр Андреев отметил, что на инвестиционной карте района представлено порядка 100 инвестплощадок с инфраструктурой. Сейчас на их территории осуществляют деятельность четыре частных потенциальных промпарка — на территории МО Старое Мартьяново, Пироговское и Первомайское.

Преимущества ТОСЭР

У резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) Сарапул и Глазов есть особые привилегии. Это снижение налога на прибыль до 5%, обнуление налогов на имущество и на землю, также скидки по страховым взносам. При этом в ТОСЭР Глазов льгота по взносам действует последний год, поэтому желающим ей воспользоваться рекомендуют стать резидентом именно в этом году. Сейчас на двух территориях опережающего развития работает более 40 резидентов, из них 20 стали резидентами в 2020 году.

«Если человек решил стать резидентом ТОСЭР, мы помогаем ему подобрать земельный участок, собрать все документы для получения статуса резидента и привлечь финансирование для реализации своего проекта. Мы стараемся, чтобы каждый резидент довел свой проект до логического завершения. Также мы помогаем попасть в федеральные программы мер поддержки»,— подчеркнул Владимир Смирнов.

Глава Глазова Сергей Коновалов отметил, что преимуществами города являются присутствие госкорпорации «Росатом» и объем промышленного производства. По индексу промпроизводства Глазов занимает второе место в Удмуртии после Ижевска. «Город оптимально удален от столиц трех регионов — Перми, Ижевска и Кирова. Такое удаление откладывает отпечаток на развитие МСП, потому что логистика до рынков сбыта как минимум вот этих трех городов будет составлять от 4% до 6%. Поэтому в Глазове активно развивается именно промпроизводство. Малое и среднее предпринимательство, которое здесь сейчас активно размещает свои бизнесы, в основном направлено на реализацию своей продукции на внешних рынках. Это и другие удаленные регионы РФ»,— пояснил господин Коновалов.

Глава Глазова Сергей Коновалов и глава Сарапула Виктор Шестаков по видеосвязи Фото: Амир Закиров

По его словам, город также отличает расположение на транссибирской железнодорожной магистрали, которая соединяет Европу, Россию и Китай. На территории ТОСЭР могут размещаться предприятия по 20 видам экономической деятельности, разработаны 24 инвестплощаки, которые в разной степени оснащены инфраструктуры. «Есть некая проблема по городу — это оформление наглядности и доступности информации по существующим участкам в связи с тем, что есть участки разной собственности. И каждый инвестор заявляет разные требования по инфраструктуре. Поэтому сейчас стоит задача создать некий конструктор, который стал бы понятным для инвесторов»,— подчеркнул глава Глазова.

Глава Сарапула Виктор Шестаков отметил, что получение статуса ТОСЭР — это новый вдох и развитие города, благодаря этому статусу в Сарапул пришли новые инвесторы из-за пределов Удмуртии, которые стали стимулировать местный бизнес. Всего в ТОСЭР сегодня могут размещаться компании по 11 видам экономической деятельности. В городе 16 земельных участков для инвестплощадок и 28 зданий, в которых можно размещать различные виды производства или бизнеса. «Одной из проблем является сложность с инфраструктурой. К большинству участков требуется ее подведение, начиная от дороги, заканчивая электроснабжением и газоснабжением. В зданиях действующих предприятий есть свободные площади, но одним из сложных моментов является наличие зданий, которые обладают статусом объекта культурного наследия, либо находятся в зоне регулирования законодательства по охране памятников»,— пояснил господин Шестаков.

Также главы Сарапула и Глазова отметили, что на их территориях есть предприниматели, которые интересуются возможностью организации особой таможенной зоны на территории ТОСЭР. Компаниям, которые поставляют сырье и экспортируют готовую продукцию, нужна такая поддержка. В Корпорации развития Удмуртии этот вопрос уже рассматривают.

Помощь банков

Региональный директор ПСБ в Удмуртии Игорь Кудрявцев отметил, что с точки зрения мер поддержки со стороны банков вопрос выбора земельного участка как площадки для реализации проекта — это своего рода фундамент, где необходимо внимательно подойти к массе вопросов, в том числе, связанных с его местоположением, логистикой будущего бизнеса, и главное — инфраструктурой.

Игорь Кудрявцев Фото: Амир Закиров

«Мало предложить на рынок земельный участок, нужно создавать предпосылки, чтобы этот участок был востребован со стороны инвесторов. Инициатив достаточно много. Бизнес ищет идеи, спрашивает, что мы можем предложить, у всех разные требования. Важный момент состоит в том, что муниципалитет, помимо представления площадки, должен предложить какой-то сценарий ее развития. Например, это могут быть предпочтения муниципалитета или региона с точки зрения развития определенных бизнесов, не просто набор разных площадей, а площадей с одной специализацией. Резидент должен понимать, что он разместится на этой площадке со своим производством и рядом с ним будут компании со смежными компетенциями»,— подчеркнул Игорь Кудрявцев.

По его словам, ПСБ заинтересован инвестировать в подобные площадки. Примером этого является открытие сервисного центра ПСБ на Воткинском шоссе в конце 2019 года, когда невостребованный актив стал приносить пользу и для банка, и для региона.

«На данный момент существуют институты поддержки и различные меры со стороны государства, и банки заинтересованы приходить с кредитной поддержкой. При том уровне ставок и средней дюрации кредитного продукта, который предложен на рынке, и при том внимании, которое сегодня уделяется формированию земельных участков и промпарков, сегодня время реализовывать инвестпроекты»,— добавил господин Кудрявцев.

Анализ земли

Для того, чтобы избежать рисков и неудачных финансовых вложений при покупке земли, инвесторы могут обратиться в проектные организации, которые оказывают услуги по прединвестиционному анализу земельных участков. Такие компании определяют ограничения для реализации запланированного инвестпроекта, на основе анализа сформируют предварительные технико-экономические показатели.

Как рассказала член совета СРО «Межрегионпроект», руководитель компании «АС-Проект» Елена Шикалова, после того, как проектная организация проанализирует земельный участок, инвестору будет проще сформировать финмодель проекта. Услуга коммерческих проектных организаций платная, однако она не такая дорогая по сравнению с теми затратами, которые может понести инвестор, приобретя неподходящую землю, говорит эксперт.

Руководитель компании «АС-Проект» Елена Шикалова: «На чем инвестор может потерять деньги? Некоторые примеры: функциональная зона и разрешенное использование участка не предполагает строительство запланированного объекта. Инвестор столкнется с длительной и не всегда возможной процедурой перевода земли под другое назначение. Еще возможна такая ситуация, когда на участке необходимо оставить охранную зону от газопровода, который находится за границей участка, но при этом размещение объектов в ней запрещено и под застройку остается значительно меньше земли на приобретаемом участке , чем планировал инвестор при покупке. Например, инвестор хотел построить склад на 10 тыс. кв.м., но сможет реализовать склад только на 5 тыс. кв. м. Проект, на который он рассчитывал, не сложится именно с финансовой точки зрения». Источник: В компании «АС-Проект» рассказали, как инвесторам не ошибиться при выборе земельного участка

Также могут оказаться неподходящими рельеф или почва и инвестору придется дополнительно тратиться на дренажные системы или сооружения подпорных стен, что тоже надо учесть как увеличение затратной части финмодели. Все эти и многие другие факторы ведут к удорожанию и увеличению срока окупаемости проекта, говорит эксперт.

С действующими проектными организациями, которые в том числе смогут войти в проект на ранней стадии и помогут выявить все возможные риски и позволят сберечь деньги, предприниматели могут ознакомиться на сайте СРО Межрегионпроект сро-мрп.рф. Там представлен реестр проектных компаний компаний, действительных членов СРО, их контактные данные для запроса на сотрудничество.

Проблемы существующих промплощадей

Светлана Радыгина Фото: Амир Закиров

О необходимости упрощения процедуры получения земельных участков сказала замдиректора по экономическому развитию индустриального парка «Развитие» Светлана Радыгина. Она отметила, что с этим есть определенные сложности. «В Ижевске мы столкнулись с ситуацией, когда по земельному участку план землепользования постройки не соответствовал генплану. Несмотря на то, что все активно помогали в этом вопросе, его решение заняло у нас полгода»,— отметила госпожа Радыгина.

По словам Александра Андреева, проработка генплатов и правил землепользования и застройки — это одна из проблем, с которым сталкиваются инвесторы. Он подчеркнул, вынесение изменений в генплан и ПЗЗ — это довольно трудоемкая работа, которая требует времени.

Начальник отдела по управлению имуществом концерна «Калашников» Ольга Зорина рассказала о другой проблеме. Площадке рядом с главным корпусом концерна и его зданиям уже более 200 лет, однако они сохранились лучше, чем многие современные постройки. «Ранее не было тех требований к производствам, которые есть сейчас. Поэтому здание не соответствует сегодняшним требованиям по высоте потолков, по подъездам крупногабаритного транспорта и по наличию свободных подъездов на площадки. «Мы столкнулись с одной из трудностей при высвобождении площадей на заводе — это жилой сектор, который у нас находится практически вдоль забора. Получается, мы не можем организовать заезд через территорию завода, потому что у нас режимный объект, и не можем организовать заезд через другие территории. Причем площадка имеет все коммуникации, она в собственности, на ней есть востребованные корпуса, но мы не можем ее запустить, потому что нет подъезда»,— рассказала Ольга Зорина.

Ольга Зорина Фото: Амир Закиров

По ее мнению, сегодня нужны льготы, которые бы предоставлялись инвесторам до входа на площадки, чтобы у них была возможность начать работать на площадках.

Владимир Смирнов подчеркнул, что помощь с дорогами и инфраструктурой можно получить по федеральной программе, которая компенсирует ранее понесенные инвестором затраты в размере налогов, уплаченных резидентами. Также существует механизм субсидирования процентной ставки на кредитные ресурсы, которые инвестор привлек для строительства инфраструктуры. «Относительно новый инструмент, с которым мы только начинаем работать, это субсидирование строительства инфраструктуры за счет региональных ресурсов с последующим возмещением затрат республики за счет налогов, уплаченных резидентами. Кроме того, с большим инвестором, который инвестирует более 1 млрд руб., есть возможность заключить соглашение о его защите капитальных вложений. По этому соглашению до 50% от стоимости инфраструктуры и до 100% обеспечивающей инфраструктуры может быть компенсировано из бюджета. Эта мера начала действовать с 2021 года, поэтому у нас пока таких соглашений не заключено. Но мы уже находимся в диалоге с несколькими крупными компаниями по поводу заключения таких соглашений»,— пояснил господин Смирнов.

Замглавы администрации Ижевска Дмитрий Загребин добавил, что одним из механизмов перезагрузки территории может стать подведение сетей, их модернизация и прокладывание дорог за счет федеральных средств. «Тратить бюджетные деньги на создание инфраструктуры для участка не всегда получается в силу их отсутствия. С каждым проектом надо работать отдельно»,— подчеркнул представитель муниципалитета.

Оксана Мымрина