Прокуратура недовольна работой по профилактике гибели детей в Саратовской области

В Саратовской области будет организовано межведомственное совещание по вопросам исполнения законодательства о защите несовершеннолетних от физического и психического воздействия, профилактике их гибели, в том числе в результате семейно-бытового насилия. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Поводом к проведению совещания стал ряд трагических случаев и преступлений, в результате которых погибли дети.

Так, в течение года в Энгельсе был убит 6-летний мальчик, в Саратове с балкона были выброшены матерью две девочки (обе остались живы, но получили тяжелые травмы), вчера в Вольске утонули два брата шести и 11-ти лет, сегодня ночью в этом же райцентре погиб от холода на улице пятилетний ребенок.

Надзорное ведомство выявляло в деятельности региональных и муниципальных органов власти в сфере защиты детей нарушения, должностным лицам неоднократно указывалось на необходимость внесения кардинальных корректив в их работу, однако несмотря на это, «ситуация в целом не изменилась», констатируют в прокуратуре.

«Работа органов власти и правоохраны с семьями, нуждающимися в помощи государства, носит не системный, поверхностный характер. Крайнюю озабоченность вызывает состояние законности при выявлении и сопровождении ответственными должностными лицами органов власти всех уровней семей и несовершеннолетних оказавшихся в трудной жизненной ситуации», - говорится в заявлении надзорного ведомства.

Для участия в работе межведомственного совещания приглашены губернатор Валерий Радаев, руководители регионального МВД и ФСБ, уполномоченный по правам ребенка, председатель правительства области, руководители профильных министерств, комиссий по делам несовершеннолетних регионального и муниципального уровня, главы районов и представители общественных молодежных движений.

Марина Ковалева