На улице в Вольске обнаружено тело замерзшего пятилетнего мальчика

В Вольске Саратовской области началась проверка по факту обнаружения тела пятилетнего ребенка на одной из улиц города.

Тело мальчика в нижнем белье сегодня рано утром заметил водитель фургона для развозки хлеба, уточняет пресс-служба облпрокуратуры.

По имеющимся данным, ребенок проживал в одном из многоквартирных домов рядом с местом, где его обнаружили. Он страдал расстройством психики. Как он оказался на улице и что стало причиной его смерти — устанавливается. Внешних признаков насильственной смерти на теле нет.

По информации депутата Госдумы Николая Панкова, мальчик замерз, семья в которой он воспитывался, «сложная».

Изымаются видеозаписи с камер видеонаблюдения магазинов, устанавливаются свидетели и очевидцы произошедшего.

Марина Ковалева