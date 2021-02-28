Прокуратура проводит проверку по факту гибели детей в Волге

Вольская межрайонная прокуратура начала проверку проверку по факту гибели двух детей подо льдом. Как сообщает надзорный орган, группа детей из пяти человек гуляла без сопровождения родителей на набережной Вольска.

Шестилетний мальчик вышел на лед Волги около 400 м. от набережной и провалился. Ему на помощь бросился 11-летний брат и попытался помочь выбраться, но тоже провалился. Находившаяся на берегу девочка бросилась за помощью, а проходившая мимо женщина позвонила по номеру «112».

В составе следственно оперативной группы на место происшествия выезжал межрайонный прокурор Константин Байкулов. На месте происшествия работают спасатели и водолазы областной службы спасения, ведется поиск тел детей.

«По результататам проверки будет дана правовая оценка действиям законных представителей малолетних, а также органов системы профилактики»,— отметили в прокуратуре.

Ъ-Средняя Волга