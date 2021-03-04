В рейтинге ведущих университетов мира — 40 российских вузов

Ведущее международное рейтинговое агентство Quacquarelli Symonds (QS) опубликовало обновленные результаты предметных и отраслевых рейтингов. В этом году QS World University Rankings by Subject и QS World University Rankings by Faculty ранжируют около полутора тысяч лучших научно-образовательных центров мира.



В 2021 году предметный рейтинг QS ранжирует ведущие мировые университеты по 51 предметной области. В предметных рейтингах QS используется четыре индикатора: академическая репутация и репутация среди работодателей (на основе опросов ученых и работодателей, проводимых QS), количество цитирований на одну публикацию и h-индекс (по информации из библиометрической базы данных Scopus).

Россия представлена 40 университетами и входит в топ-10 стран по количеству вузов в данных рейтингах. Представительство российских университетов в предметных рейтингах QS значительно расширилось. Если в 2015 году в них входили 10 российских университетовто в 2021 году – уже 39 вузов. Российские университеты вошли во все пять отраслевых рейтингов и в 39 из 51 предметного рейтинга.

Количество российских университетов, представленных в топ-100 предметных рейтингов QS в 2021 году, увеличилось за счет вхождения в высший рейтинговый диапазон трех участников Проекта 5-100: УрФУ сразу в трех предметных рейтингах занял позиции 51-100: «Нефтяная инженерия», «Социальная политика», «Управление в гостиничном бизнесе и индустрии досуга»; Университет ИТМО в предметном рейтинге «Информатика и информационные технологии» достиг 74-го места; РУДН в предметном рейтинге «Современные языки» расположился на 88-м месте. Помимо участников Проекта 5-100 в топ-100 предметных рейтингов QS также представлены МГУ им. М.В. Ломоносова, СПбГУ, МГИМО, Горный университет, Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского и Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова.

В отраслевых рейтингах 2021 года представлены 23 российских университета, тогда как в 2015 году их было только восемь.

В топ-50 предметных рейтингов QS представлены ТПУ («Нефтяная инженерия» – 23-я позиция), НИТУ «МИСиС» («Инженерное дело в горной промышленности и добыче полезных ископаемых» – 42-я позиция), НИУ ВШЭ («Политика и международные отношения» – 45-я позиция, «Социология» – 50-я позиция) и МФТИ («Физика и астрономия» – 50-я позиция). Помимо участников Проекта 5-100 в топ-100 предметных рейтингов QS также представлены МГУ им. М.В. Ломоносова, СПбГУ, МГИМО, Горный университет, Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского и Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова.

Виктор Кокшаров, ректор Уральского федерального университета:

– Наш вуз многогранен, универсален. УрФУ готовит кадры и ведет исследования для промышленности, на полях наук, которые определяют технологический прогресс, включен в систему взаимодействия с индустриальными партнерами. Социально-гуманитарные направления у нас также на исключительно высоком уровне. Это касается всех наших студентов, в том числе и тех, кто обучается в УрФУ по инженерно-техническим и естественнонаучным направлениям — они могут рассчитывать на то, что преподавание социально-гуманитарных дисциплин в их учебных планах всегда будет очень высокого качества. Они получают столь важные мягкие навыки, опыт работы с междисциплинарными проектами, и это делает их еще более ценными на рынке труда.

Илья Куфтырёв, директор Центра рейтинговых исследований Университета ИТМО:

– Для ИТМО факт вхождения в первую мировую сотню вузов, сильнейших в области компьютерных наук, стал не просто маркером успеха участия вуза в Проекте “5-100”, это еще и по-своему историческое событие, так как вплоть до 2017 ИТМО не фигурировал в рейтинговых списках QS, несмотря на заслуженную репутацию и узнаваемость, в первую очередь как раз в it-области. Рейтинг QS, прежде всего, делает ставку именно на узнаваемость вуза на международной арене (в виде экспертных оценок специалистов, занятых как в академической сфере, так и в корпоративном секторе). Нам, безусловно, отрадно осознавать, что за такой короткий, трехлетний, период репутация ИТМО как ведущего IT-вуза, конкурентоспособного на мировом уровне, нашла свое отражение и в рейтинговых оценках.

Андрей Яковлев, д. ф.-м. н. врио ректора Томского политехнического университета:

– Улучшение и так высоких позиций ТПУ в рейтинге QS Subject Engineering – Petroleum говорит о том, что вуз движется в правильном направлении, эффективно объединяя научную, образовательную и инженерную повестку, а также активно работая с индустриальными партнерами. Безусловно, огромный вклад в этот результат вносят Инженерная школа природных ресурсов и Центр Heriot-Watt в ТПУ.

При этом Томский политех растет по такому критерию, как „репутация в академическом сообществе“, набрав 71,9 балла из 100 возможных. Такие результаты стали возможны благодаря эффективной публикационной работе ученых университета по увеличению числа научных статей в журналах 1-го и 2-го квартилей, активному взаимодействию с иностранными учеными, имеющими высокий индекс Хирша, а также участию в международных и междисциплинарных исследовательских проектах, отвечающих актуальным вызовам научной повестки мирового сообщества. Кроме того, политехники активно развивают актуальные междисциплинарные направления, среди которых, например, нефтепромысловая химия, машинное обучение в области геологии и разработки месторождений.

Остается высокой репутация вуза среди работодателей. ТПУ является одним из лидеров среди вузов России по объему выполняемых НИОКР (около 2 млрд рублей в год). Ученые и инженеры вуза работают над решением актуальных и прорывных задач в интересах крупных компаний. Например, успешно реализуется такой масштабный проект, как „Палеозой“, направленный на исследование и разработку трудноизвлекаемых запасов нефти, и разрабатывается пакет технологий в направлении геологического и гидродинамического моделировании месторождений нефти и газа».

Помимо РУДН, Университета ИТМО и УрФУ в рейтинговом диапазоне 51-100 также представлены КФУ и НИТУ «МИСиС» («Нефтяная инженерия»), МФТИ («Математика»), НИЯУ МИФИ («Физика и астрономия»), НИУ ВШЭ («История», «Математика», «Образование», «Социальная политика», «Философия» и «Экономика и эконометрика»), НГУ (в предметных областях «Физика и астрономия» и «Нефтяная инженерия»).

Ярослав Кузьминов, ректор НИУ ВШЭ:

– Вузы - участники Проекта 5-100 завершили проект с очень хорошими результатами. Половина участников Проекта 5-100 из 21 вуза входят в топ-100 предметов и отраслей рейтинга QS. Три четверти российских вузов – участников предметных и отраслевых рейтингов QS составляют участники Проекта 5-100. Это определенно говорит об успехе проекта – правительство и вузы выполнили указ президента. Вместо 5 вузов в топ-100 международных рейтингов у нас сейчас 10 вузов достигли результата».

Таким образом, не только увеличивается количество участников Проекта 5-100 в топ-100 предметных рейтингов, но и расширяется представляемый ими спектр предметных областей: так, за год количество предметов, по которым участники Проекта 5-100 вошли в первую сотню лучших университетов мира, увеличилось с 8 до 14, при этом с 12 до 22 выросло количество занимаемых ими позиций в топ-100 QS.

Виталий Баган, проректор по научной работе МФТИ:

– Этот рейтинг QS подводит логическую черту в реализации Программы 5-100, в результате которой МФТИ вошел в топ-100 сразу пяти международных предметных рейтингов. Если говорить про QS – это физика (50-я позиция), математика (92-я позиция) и вся отрасль естественных наук (66-я позиция). Такой результат является отражением конкретных инициатив, которые удалось реализовать за последние семь лет: открыта 81 научная лаборатория, 20 из которых – совместно с институтами РАН, из-за рубежа вернулось для научной и преподавательской работы 83 человека, открыто 19 образовательных программ по новым перспективным направлениям. Но главный результат программы развития – не в рейтинговых позициях. Благодаря ее реализации на Физтех пришло много молодых инициативных сотрудников, развиваются новые научные направления и все больше выпускников остается работать по специальности. Несмотря на все перемены, неизменной остается основная задача МФТИ – подготовка высококвалифицированных кадров для развития российской науки и технологий».

Кроме трех участников Проекта 5-100, в топ-100 отраслевых рейтингов представлен МГУ им. М.В. Ломоносова.

В 2021 году впервые в топ-200 отраслевого рейтинга QS вошли следующие участники Проекта 5-100: Национальный исследовательский Томский государственный университет («Естественные науки») и Национальный исследовательский университет ИТМО («Инженерные науки и технологии»). Максимальную динамику роста продемонстрировал Российский университет дружбы народов, который поднялся из группы 401-450 на 273-е место («Социальные науки и менеджмент») и с 345-го на 245-е место («Гуманитарные науки и искусство»). Таким образом, расширение представительства российских университетов в высших рейтинговых диапазонах обеспечено преимущественно участниками Проекта 5-100.

Элина Мун, директор Центра рейтинговых исследований РУДН:

– В этом году РУДН расширил свое присутствие в рейтингах QS – университет представлен по девяти предметным и по двум отраслевым направлениям, список дополнили: „Нефтегазовое дело“, „Право“, „Бизнес и менеджмент“, „Компьютерные науки“. По всем предметным направлениям прошлого года РУДН повысил свои позиции: лучший результат по „Современным языкам“ – РУДН вошел в топ-100 ведущих университетов мира по версии рейтинга QS, самый стремительный рост по „Математике“ – университет из диапазона 351-400 переместился в топ-250. Благодаря столь значительному росту по предметным направлениям университет поднялся на 100 и более позиций по отраслевым рейтингам „Искусство и гуманитарные науки“ и „Социальные науки и менеджмент“.

Это важное достижение, так как университет впервые появился в предметных рейтингах QS только в 2019 году. Один из факторов такого продвижения – признание в международном сообществе, в том числе благодаря участию в Проекте повышения конкурентоспособности. Важно то, что все результаты в рейтингах подкреплены реальными изменениями: повышение результативности исследовательской деятельности, запуск международных лабораторий и проектов, проведение на базе РУДН престижных международных конференций».

Подготовлено при поддержке проекта «5-100»