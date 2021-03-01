Власти Хакасии продлят режим повышенной готовности по COVID-19

В Хакасии после 7 марта продлят режим повышенной готовности. Он будет действовать до 4 апреля, сообщает пресс-служба правительства республики.

Ранее оперативный штаб региона отменил коронавирусные ограничения по времени работы для учреждений культуры и организаций общественного питания. Кроме того, жителям разрешено посещать спортивные мероприятия, приводящиеся на улице.

По данным местного оперштаба, в регионе с начала пандемии было зарегистрировано 21 317 случаев заражения COVID-19, выздоровели 20 124 пациента, скончались 453.

Вакцинированы против коронавируса более 14 тыс. жителей, из них около 6 тыс. получили оба компонента.

В прошлом году от COVID-19 и вызванных им осложнений в Сибири умерло более 20 тыс. человек. Подробнее — в материале “Ъ-Сибирь” «Коронавирус прошелся по Сибири».

Екатерина Лукашевич