Финал Кубка России

Мужчины. 1. Евгений Семененко — 265,13 балла. 2. Петр Гуменник — 256,06. 3. Дмитрий Алиев — 254,79.
Женщины. 1. Камила Валиева — 238,00 балла. 2. Майя Хромых — 235,96. 3. Дарья Усачева — 229,71. 4. Елизавета Туктамышева — 226,01. 5. Анна Фролова — 213,91. 6. Алена Косторная — 210,20.
Спортивные пары. 1. Анастасия Мишина—Александр Галлямов — 234,48 балла. 2. Дарья Павлюченко—Денис Ходыкин — 216,93. 3. Ясмина Кадырова—Иван Бальченко — 206,96.
Танцы. 1. Виктория Синицина—Никита Кацалапов — 223,12 балла. 2. Аннабель Морозова—Андрей Багин — 202,29. 3. Екатерина Миронова—Евгений Устенко — 163,81.