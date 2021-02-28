Последствия COVID-19 мучают детей

Коронавирус начал чаще приводить к тяжелым осложнениям у детей. По данным Роспотребнадзора, среди несовершеннолетних россиян больше всего случаев заражения COVID-19 приходится на подростков 13 – 15 лет. А наиболее тяжело он протекает у младенцев на грудном вскармливании. Еще большую опасность, чем сам коронавирус, могут представлять осложнения. На фоне роста заболеваемости в некоторых городах США у детей стали на треть чаще выявлять воспалительный синдром. Именно с ним связывают большинство детских смертей от COVID-19. Тему продолжит Сергей Гусев.

О том, что осложнения часто выявляют у детей, переболевших коронавирусом, журнал The Lancet писал еще в августе.

Самое опасное последствие — так называемый синдром мультисистемного воспаления.

Сначала у ребенка появляются сыпь и расстройство желудка, но в итоге все это может обернуться параличом и даже смертью. Причем поставить правильный диагноз вовремя могут далеко не все врачи. Когда у девятилетнего сына москвички Анны поднялась температура 40, в поликлинике предположили, что это ОРВИ и сказали обойтись жаропонижающими. Но, как отметила собеседница “Ъ FM”, все оказалась намного серьезнее.

«Приезжали четыре скорых, и все говорили, что это легкая ангина. Когда приходил наш педиатр, он пальпировал живот, и сын начинал ойкать, меня это навело на мысль, что, может быть, у него аппендицит. Он от машины до больницы дойти уже не мог. У него были лихорадка, бред, он на меня смотрел и говорил: “Папа, а где мама?” Уже в приемном отделении врач просто посмотрел один раз и сказал, что очень похоже на мультисистемный синдром. Проблема в том, что его антибиотиками не подбить, он работает как сепсис в организме. И вы смотрите, и не можете найти конкретное место воспаления», — рассказала Анна.

Часто подобные осложнения сравнивают с синдромом Кавасаки. Его тоже сопровождает лихорадка, кислородная недостаточность, раздражение глаз и увеличение лимфоузлов. Но риск, что инфекция пройдет настолько тяжело, — минимальный. В США из почти 3 млн детей, болевших COVID-19, синдром мультисистемного воспаления выявили у 2 тыс. человек, 30 из них умерли.

Что приводит к такой реакции, неизвестно, но при ослабленном иммунитете и хронических заболеваниях риск может быть выше, отмечает педиатр, ведущий научный редактор vrachu.ru Михаил Каган: «Эти дети обычно переносят сам COVID довольно легко, а через три – четыре недели, когда уже самого вируса нет, вдруг развивается иммунологическая атака на различные органы и системы. Чем коварен этот синдром, это может сказаться, в том числе, и на кровоснабжении сердца и иметь последствия отдаленные. Известно, что чаще поражает детей старше восьми лет. Несколько детей я уже видел, все попадали на ИВЛ и были в реанимации. Но надо учесть, что есть дети, которые получают химиотерапию, есть дети с пересаженными органами, которые получают иммуносупрессии, есть дети с аутоиммунными болезнями, конечно, для таких детей это заболевание значительно опаснее».

Врачи говорят и о других осложнениях у переболевших коронавирусом.

А четверть детей даже спустя месяцы жалуются на заложенность носа, бессонницу и слабость.

При этом препаратов для лечения коронавируса с учетом особенностей организма ребенка до сих пор не разработано, отмечает руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Елена Мескина: «Есть группа детей с сопутствующими заболеваниями. Именно этим детям очень нужно своевременное раннее назначение противовирусных препаратов для того, чтобы остановить размножение вируса и профилактировать таким образом тяжелые формы. Есть, например, “Фавипиравир”, который рекомендован для взрослых, но не рекомендован детям, “Ремдисивир” — тоже. Оказалось, что COVID-19 очень чувствителен к препаратам интерферона, есть даже теория, что дети болеют легче в связи с тем, что у них уровень интерферона выше, чем у взрослых, поэтому 55 – 60% бессимптомных форм у детей, я могу судить по Московской области».

В России решения о том, прививать ли детей от коронавируса, пока не принято. Как заявили ранее в Центре имени Гамалеи, исследования «Спутника V» на детях могут начаться в июне. Но сначала, уточнили в Минздраве, должны быть завершены испытания препарата на взрослых.

Елизавета Скобцова