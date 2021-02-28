На Кубани за сутки от коронавируса скончались 14 человек

По данным на 28 февраля в Краснодарском крае от коронавируса скончались 14 человек. Об этом сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф». Общее количество летальных случаев с начала пандемии составило 1929 человек.

Так, в Сочи умерли пятеро заболевших в возрасте от 49 до 84 лет. В Армавире и Лабинске скончались по двое заразившихся. Кроме того, по одному летальному исходу зафиксировано в Краснодаре, Усть-Лабинске, Крымске, Тихорецке и Анапе. По данным минздрава Кубани, у всех пациентов диагностировали COVID-19 в тяжелой форме и двустороннюю пневмонию.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по данным на 28 февраля в Краснодарском крае выявлено 157 новых COVID-пациентов. Всего с начала пандемии в регионе подтверждено 38 432 случаев коронавируса. Выздоровели 32993 пациента, из них 221 – за последние сутки.

Днем ранее на Кубани от коронавируса скончались 15 человек.

Алексей Белянин