На Кубани количество зараженных коронавирусом за сутки снизилось до 157 человек

В Краснодарском крае за минувшие сутки зарегистрировано 157 новых COVID-пациентов, сообщает 28 февраля региональный оперштаб. Из них 96 женщин и 61 мужчин, включая одного ребёнка.

Всего с начала пандемии в регионе подтверждено 38432 случаев коронавируса. Выздоровели 32993 пациента, из них 221 – за последние сутки. 1929 человек спасти не удалось.

В Краснодаре коронавирус выявили у 46 человек. 17 новых пациентов зарегестрировано в Анапе. В Сочи – 14. В Геленджике и Армавире - по 12. По семь человек заразились в Новокубанском и Отрадненском районах. В Туапсинском - шесть, в Крымском - пять, четыре – в Кущевском. В Белореченском, Приморско-Ахтарском, а также Славянском районах - по три случая. В Ейском, Тимашевском, Темрюкском и Щербиновском районе, Новороссийске и Горячем Ключе зафиксировали по два случая. В Северском, Павловском, Абинском, Гулькевичском, Кавказском и Брюховецком районах - по одному.

Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения равен 677,2. В стационарах в настоящий момент лечатся 1156 человек с ковидом, амбулаторно– 2354 жителя.

За последние сутки в России выявлено 11 359 случаев COVID-19 в 84 регионах. Больше всего заболевших выявили в Москве (1737), Санкт-Петербурге (939) и Московской области (617). Меньше всего новых больных зарегистрировано в Магаданской области (5), ЕАО (3) и на Чукотке (1). Всего в стране с начала пандемии выявлено 4 246 079 случаев заражения COVID-19.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, к утру 27 февраля в регионе подтверждено 158 случаев заражения коронавирусной инфекцией. По информации регионального оперативного штаба, заболели 87 женщин и 71 мужчина в возрасте от 10 до 91 года, а также трое детей.

Наталья Решетняк