На Ямале до 31 марта продлили режим повышенной готовности

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) продлили режим повышенной готовности до 31 марта включительно, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Требование соблюдать самоизоляцию распространяется на ямальцев старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями кроме тех, у кого есть сертификат о прививке или справка о наличии антител», — сообщают региональные власти.

Также на прошлой неделе для въезда в Новый Уренгой отменили справки об отсутствии COVID-19. При этом для посетителей молодежных или туристических мероприятий справка требуется.

На Ямале сохраняются требования о соблюдении масочного режима и социальной дистанции.