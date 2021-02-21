Для въезда в Новый Уренгой отменили справки об отсутствии COVID-19

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) отменили требование предоставлять справки об отсутствии COVID-19 для лиц, прибывающих в Новый Уренгой. Соответствующие изменения приняты в постановление 29-ПГ, сообщает региональный оперштаб.

Кроме того, согласно постановлению, участники молодежных и туристических мероприятий теперь обязаны предоставить справку об отсутствии COVID-19. Тест должен быть выполнен максимум за 5 дней до приезда на Ямал.

Изменения коснулись и общепита. Теперь на мероприятиях, проводимых в кафе или ресторанах, заполняемость должна быть не более 75% мест.

Напомним, по данным на 21 февраля коронавирусом на Ямале заразились 36 813 человек. Более 34 тыс. человек уже выздоровели, 395 пациентов скончались.