Лыжник Большунов принес России первое золото на чемпионате мира

Российский лыжник Александр Большунов завоевал золото в скиатлоне на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе. Спортсмен принес России первую медаль на турнире.

Большунов преодолел дистанцию за 1 час 11 минут 33,9 секунды. Россиянин впервые в карьере стал чемпионом мира.

Серебро и бронзу завоевали норвежцы: Симен Хегстад Крюгер (отставание +1 мин 10 сек) и Ханс Кристер Холунд (+1 мин 70 сек).

Еще один россиянин Иван Якимушкин занял восьмое место (+2.0,3), Алексей Червоткин стал 18-м (+2.49,5), Евгений Белов — 23-м (+4.01,2).

Чемпионат мира продлится до 7 марта.

Об успехах россиян на ЧМ читайте в материале “Ъ” «Что норвежцам подъем, то России отбой».