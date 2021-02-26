Несущие конструкции дома на Мещерском бульваре не пострадали

По предварительным оценкам экспертов, несущие конструкции дома номер три корпус два на Мещерском бульваре Нижнего Новгорода, где утром произошел взрыв газа, не пострадали.

Как сообщили в мэрии, жителям пяти из шести подъездов многоэтажки разрешили вернуться домой. Поскольку в доме нет света, им предложили разместиться в гостинице Marins Park Hotel на площади Ленина, как и жителям первого подъезда второго корпуса.

На месте происшествия продолжают работать спасатели и служба газа, к вечеру планируется закрыть тепловой контур здания. Власти пообещали помощь жильцам.

Врыв газа случился в 9:11 утра в пятницу, обрушив пристрой цоколя двенадцатиэтажного дома. Уничтожено кафе «Самурай», пострадали соседние заведения. Пострадал мужчина и две женщины, одну из них спасатели вызволили из-под завалов кафе. В здании выбиты многие окна.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Владимир Зубарев