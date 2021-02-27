Суд отправил под домашний арест двух фигурантов дела о пытках в ИК-1 Ярославля

Заволжским районным судом Ярославля 27 февраля отправлен под домашний арест сотрудник исправительной колонии №1 УФСИН Ярославской области Иван Коковин, сообщили в пресс-службе областного суда. Он и еще один сотрудник ИК-1 Александр Семенов были задержаны правоохранительными органами публикации в «Новой газете» двух новых видеозаписей избиения, заключенных сотрудниками колонии.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщил, что Александр Семенов также отправлен под домашний арест. Старший инспектор отдела коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения колонии Александр Семенов и младший инспектор отдела безопасности Иван Коковин будут находиться под домашним арестом до 23 апреля 2021 года.

Следствие просило назначить для подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО.

Напомним, в Ярославле правоохранительными органами были задержаны два сотрудника исправительной колонии №1 регионального УФСИН по подозрению в избиении заключенных ИК-1. Уголовное дело было возбуждено после публикации 23 февраля «Новой газетой» двух видеозаписей с избиениями осужденных в исправительной колонии №1 города Ярославля.

По данным «Новой газеты», записи были произведены в 2016 и 2017 годах. По информации редакции, один из заключенных, избиение которого зафиксировано на видео, позднее был госпитализирован в рыбинскую больницу, где умер.