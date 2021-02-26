В Ярославле задержали двух сотрудников ИК-1 за избиение заключенных

В Ярославле правоохранительные органы задержали двух сотрудников исправительной колонии №1 регионального УФСИН, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Ярославской области. В сообщении отмечается, что задержаны сотрудники, подозреваемые в избиении заключенных ИК-1.

«В настоящий момент следователями задержаны двое действующих сотрудников ФКУ ИК-1 УФСИН России по Ярославской области, подозреваемые в совершении указанного преступления. Следователями готовится ходатайство об избрании в отношении их меры пресечения в виде заключения под стражу»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Мера пресечения задержанным будет определена 27 февраля Заволжским районным судом Ярославля. В пресс-службе отметили, что в настоящее время начались следственные действия по установлению всех обстоятельств произошедшего, а также для выявления лиц, причастных к совершению преступления.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело после публикации 23 февраля «Новой газетой» двух видеозаписей с избиениями осужденных в исправительной колонии №1 города Ярославля. В связи с публикациями видео в ИК-1 началась внеплановая проверка силами ведомства. Свою проверку организовала прокуратура Ярославской области. Часть сотрудников колонии была отстранена от исполнения служебных обязанностей.

По информации «Новой газеты», видеозаписи сделаны в 2016 и 2017 годах. Редакция сообщила, что один из заключенных, который фигурирует на съемке, позднее скончался в рыбинской больнице.

Еще один заключенный, избиение которого снято на видео, в настоящее время освободился из мест лишения свободы. Он рассказал о том, как происходило избиение. «Новая газета» изменила его имя, назвав в публикации Андреем Ивановым. Редакция сообщает, что готова передать его данные следствию в случае начала расследования по факту избиения заключенных.

По информации «Новой газеты», на видеозаписях избиения заключенных сняты сотрудники ИК-1, которые являются фигурантами уголовного дела об избиении заключенного Евгения Макарова. Это уголовное дело рассматривалось в 2020 году Заволжским районным судом Ярославля.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что по делу об избиении заключенных в ярославской колонии №1 проходили 15 человек. Из них 11 осужденных были приговорены судом к лишению свободы на сроки от 3 лет до 4 лет и 3 месяцев. Их признали виновными в совершении преступления по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия).

Подробнее о судебном процессе в материале “Ъ-Ярославль” — «Суд оправдал двух из 13 фигурантов дела о пытках в ИК-1 Ярославля».

Антон Антонов