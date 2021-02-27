Задержанного по делу о пытках в ИК-1 Ярославля отправили под домашний арест

Заволжский районный суд Ярославля 27 февраля отправил задержанного по подозрению в избиении заключенных сотрудника исправительной колонии №1 Александра Семенова, сообщили в пресс-службе областного суда. Находиться под домашним арестом он будет до 23 апреля 2021 года,

Сегодня в Заволжском районном суде избирается мера пресечения для двух задержанных сотрудников ИК-1 - старшего инспектора отдела коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения колонии Александра Семенова и младшего инспектора отдела безопасности Ивана Коковина.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что в Ярославле правоохранительные органы задержали двух сотрудников исправительной колонии №1 регионального УФСИН, подозреваемых в избиении заключенных ИК-1.

«Постановлением Заволжского районного суда города Ярославля от 27 февраля 2021 года отказано в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, в отношении Александра Семенова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. п. 'а, б' ч. 3 ст. 286 УК РФ. Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 23 апреля 2021 года при условии предъявления обвинения в течение 10 суток с момента задержания»,— уточнили в пресс-службе областного суда.

Решение по избрании меры пресечения для младшего инспектора отдела безопасности Ивана Коковина пока не принято.

Дарья Сабаева