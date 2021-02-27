Причиной взрыва в Нижнем Новгороде могла стать утечка газа из трубы рядом с домом

Взрыв газа в доме на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде мог произойти из-за разгерметизации трубы газопровода, находящейся рядом с домом, заявил Ростехнадзор. Взрыв произошел накануне, 26 февраля, пострадали три человека. Следствие рассматривает основной причиной ЧП утечку из газораспределительной системы.

Специалисты Ростехнадзора подключились к расследованию происшествия, сообщается на сайте ведомства. «После завершения аварийно-спасательных работ обнаружено разрушение тела трубы газопровода, эксплуатируемого ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород", проходящего в 50-метровой зоне от поврежденного помещения. …Приоритетно проверяется версия о возгорании газа после разгерметизации трубы газопровода»,— рассказали в Ростехнадзоре.

В результате взрыва разрушена одна секция пристройки дома, где располагался суши-бар. Были эвакуированы 68 жильцов. Региональное следственное управление СКР возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).