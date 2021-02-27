Правительство предложило штрафовать иностранных страховщиков за навязывание услуг

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, распространяющий на зарубежные страховые компании ответственность за навязывание дополнительных услуг или необоснованный отказ заключать страховой договор. Изменения вносятся в ст. 15.34.1 КоАП, которая предусматривает штрафы для должностных лиц в размере от 20 тыс. до 50 тыс. руб., для юрлиц — от 100 тыс. до 300 тыс. руб.

В пояснительной записке (.pdf) говорится, что предлагается расширить действие закона на иностранных страховщиков «в целях защиты прав потребителей страховых услуг и во избежание регуляторного арбитража». Авторы проекта закона уточняют, что для зарубежных страховых организаций, чьи филиалы работают в России, будет действовать тот же перечень административных наказании, который применяется для российских страховщиков. Закон должен вступить в силу с 22 августа.

Ранее был подготовлен законопроект, который предусматривает введение штрафа для банков за навязывание заемщикам дополнительных услуг. Участники рынка попросили доработать документ и заменить ее на двухнедельный период охлаждения, в течение которого заемщик может отказаться от услуги.

Подробности — в материале “Ъ” «Заемщикам дадут охладиться».