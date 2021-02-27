S&P назвало три главных риска для России в 2021 году

На суверенный кредитный рейтинг России в текущем году может повлиять в числе прочего ужесточение санкций, считает международное рейтинговое агентство S&P. В январе S&P подтвердило кредитный рейтинг РФ на уровне BBB– со стабильным прогнозом. На этом инвестиционном уровне рейтинг России остается с 2018 года.

Перспективы кредитного рейтинга России в 2021 году обсуждались аналитиками S&P Global Ratings на вебинаре, посвященном суверенным рейтингам России и стран СНГ, сообщает РБК со ссылкой на презентацию агентства от 26 февраля. Эксперты привели три ключевых риска для РФ:

ужесточение западных санкций,

ослабление макрополитической конструкции,

транзит власти и внутриполитическая волатильность.

Как пояснил ведущий аналитик S&P по суверенным рейтингам стран СНГ Карен Вартапетов, ухудшение материального благосостояния россиян на фоне пандемии коронавируса и размывание доверия к власти могут привести к тому, что макрополитика России «станет немного слабее», чем прогнозировалось. Эксперт уточнил, что действующий кредитный рейтинг РФ учитывает вероятность ужесточения антироссийских санкций, в частности со стороны США. Однако ресурсы и опыт российского правительства, а также его финансовые резервы позволят абсорбировать этот риск без ущерба для кредитного рейтинга, считают в S&P. Следующий пересмотр рейтинга РФ должен состояться в июле.

Ранее сегодня в Белом доме США заявили, что решат вопрос о санкциях против России в течение нескольких недель. В числе поводов для новых ограничений в Вашингтоне назвали предполагаемое вмешательство российских властей в американские выборы 2020 года, а также кибератаку на программное обеспечение SolarWinds, к которой якобы причастны российские хакеры.

О подготовке США санкций читайте в материале “Ъ” «США ну очень кибервоинственны».