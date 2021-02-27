Путин заявил об уникальных возможностях России

Вооруженные силы России обладают уникальными возможностями для решения задач особой важности и сложности, заявил президент Владимир Путин в поздравлении военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций (ССО). Он отметил готовность бойцов ССО действовать в нестандартной обстановке в любой точке мира, если этого требуют интересы России.

«Сегодня мы можем с полным основанием сказать, что у России, у наших вооруженных сил есть уникальные возможности для решения задач особой важности и сложности, есть закаленные, испытанные бойцы, готовые действовать в нестандартной обстановке в любой точке мира, если этого требуют интересы Родины и ее безопасности»,— сказал господин Путин. Видео его поздравления опубликовано на сайте Кремля.

По его словам, создание ССО стало ответом на вызовы времени, изменения в характере военных угроз и способов ведения вооруженной борьбы. Президент отметил, что бойцы всегда находятся в постоянной боевой готовности, и выразил уверенность, что они смогут достойно решить любую боевую задачу.

День Сил специальных операций ВС России был учрежден по указу Владимира Путина от 26 февраля 2015 года. Ровно за год до этого вооруженные люди без опознавательных знаков захватили административные здания и стратегические объекты в Крыму. Позже президент признал, что это были российские военнослужащие, обеспечивавшие «условия для свободного волеизъявления крымчан» на референдуме.

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