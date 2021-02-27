Состояние Тайгера Вудса после аварии улучшилось

Американский гольфист Тайгер Вудс поправляется и находится в «хорошем настроении», сообщается на его странице в Twitter. Сообщается, что медицинские процедуры прошли успешно.

«Процедуры прошли успешно, и сейчас он восстанавливается и находится в хорошем настроении. Тайгер и его семья хотели бы поблагодарить всех за потрясающую поддержку и сообщения, которые мы получили в течение последних нескольких дней»,— говорится в сообщении.

Авария произошла во вторник утром, 23 февраля, в городе Ранчо-Палос-Вердес. Автомобиль Тайгера Вудса перевернулся, в результате чего спортсмен получил множественные повреждения. После его доставили в больницу и прооперировали.

Тайгер Вудс провел рекордные 683 недели на первом месте мирового рейтинга гольфистов. Профессиональная ассоциация гольфистов 11 раз признавала его гольфистом года. Он стал первым в истории спортсменом, заработавшим $1 млрд.

Подробнее об аварии — в материале “Ъ” «Тайгер Вудс выжил в перевороте».