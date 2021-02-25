Тайгер Вудс выжил в перевороте

Авария



Знаменитый американский гольфист, первый в истории спортсмен, заработавший $1 млрд, Тайгер Вудс чудом выжил в автомобильной катастрофе. Она случилась во вторник утром в окрестностях Лос-Анджелеса. По предварительной версии, Вудс, находившийся за рулем кроссовера Genesis GV80, не справился с управлением. Машина слетела с дороги, врезалась в дерево и перевернулась. Вудс при этом получил серьезнейшие травмы ног. Спортсмена после доставки в госпиталь прооперировали. По предварительным сведениям, в момент аварии он был трезв. Учитывая тяжесть повреждений, полученных спортсменом, более чем вероятно, что с профессиональным спортом ему придется закончить.

Известный американский гольфист Тайгер Вудс чудом избежал гибели. Именно такого мнения придерживается офицер полиции Лос-Анджелеса Карлос Гонсалес, первым прибывший на место аварии. Она случилась во вторник утром в окрестностях Лос-Анджелеса. По предварительным данным, Вудс, находившийся за рулем кроссовера Genesis GV80 (люксовый бренд компании Hyundai, с которой американец в последние годы сотрудничает), по невыясненной пока причине съехал с дороги, ударился в дерево, после чего машина скатилась вниз по холму, несколько раз перевернувшись. Автомобиль получил настолько серьезные повреждения, что, как отметил офицер Гонсалес, он и не рассчитывал, что в нем есть выжившие.

«Я видел много аварий, и люди погибали в куда менее разрушительных для техники ДТП»,— отметил полицейский.





Карлос Гонсалес рассказал также, что Вудс, когда его нашли, был в сознании и даже пытался выбраться из машины. Сделать этого не удалось, поскольку ему зажало ноги. Чтобы извлечь Вудса из покореженного автомобиля, потребовалось вмешательство спасателей. Тайгер Вудс был доставлен в госпиталь, где в срочном порядке прооперирован. По словам врачей, у него были диагностированы серьезные переломы нижних конечностей. Особенно пострадала правая нога. В итоге врачам пришлось собирать кости Вудса с использованием штырей, штифтов и винтов. На данный момент Тайгер Вудс остается в сознании.

Последствия аварии Фото: Gene Blevins, Reuters

В полиции пока воздерживаются от официальных комментариев относительно причин случившегося. Но, по словам Карлоса Гонсалеса, Вудс, когда его обнаружили, не выказывал признаков алкогольного или наркотического опьянения. В полиции также отметили, что участок дороги, на котором случилось ДТП, считается опасным. По словам шерифа округа Лос-Анджелес Алекса Виллануэвы, все свидетельствует о том, что Вудс превысил разрешенную скорость. «Дорога тут идет под уклон, извивается. Так что ничего необычного»,— отметил господин Виллануэва.

Отметим, что вопрос о том, не находился ли Вудс под воздействием каких-то веществ, не праздный. Уже был случай, когда его нашли спящим за рулем заведенной машины на обочине. Было это в 2017 году во Флориде. Когда полицейские разбудили Вудса, он долго не мог понять, где находится, и вспомнить, куда направлялся. Позже выяснилось, что в крови спортсмена, в то время восстанавливавшегося после травмы спины, присутствовал целый коктейль из веществ, начиная от прописанных ему препаратов и заканчивая наркотиками. Впрочем, серьезных последствий для Вудса та история не имела.

Учитывая, что Вудсу уже 45 лет, его предыдущие травмы и серьезность повреждений, полученных сейчас, весьма вероятно, что карьеру ему придется завершить.

Впрочем, она в любом случае получилась блестящей. На счету Вудса за четверть века выступлений на профессиональном уровне 15 побед на турнирах серии Major (больше только у Джека Никлауса — 18). А всего в туре PGA у него набралось 82 титула. Это повторение рекорда Сэма Снида.

Достижения Вудса позволили ему в 2009 году стать первым в истории спортсменом, заработавшим $1 млрд.

С тех пор достижение Вудса повторяли боксер Флойд Мейуэзер, баскетболист Майкл Джордан (он не успел заработать свой миллиард за время спортивной карьеры и добирал доходы до знаковой цифры уже после ее завершения) и футболист Криштиану Роналду. В шаге от миллиарда теннисист Роджер Федерер. Но не стоит забывать, что в последние годы и призовые, и поступления от спонсорских контрактов у топовых спортсменов сильно возросли. Придись рассвет Вудса на последние десять лет, он наверняка замахнулся бы и на $2 млрд.

Александр Петров