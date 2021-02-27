МИД РФ призвал чиновников ЕС не вмешиваться во внутренние дела Молдавии

Москва призывает официальных лиц Евросоюза не вмешиваться во внутренние дела Молдавии, заявило Министерство иностранных дел (МИД) России. Поводом стали высказывания со стороны главы постоянной делегации ЕС в Кишиневе Петера Михалко.

МИД РФ привел в пример, что на днях господин Михалко раскритиковал работу Координационного совета по телевидению и радиовещанию Молдавии в интервью информационному порталу «Media Azi», заявив, что он не заслуживает доверия. Также он назвал противоречивыми некоторые законы, принятые парламентом Молдавии в декабре 2020 года.

«К сожалению, подобные высказывания главы делегации ЕС в Молдавии, являющиеся откровенным вмешательством во внутренние дела страны становятся для него обычной практикой. Вызывает еще большее сожаление, что на этот раз они были поддержаны аккредитованными в Кишиневе послами государств-членов Евросоюза»,— говорится в заявлении.

«Призываем официальных лиц Европейского союза и его государств-членов проявлять элементарные нормы дипломатической этики и воздерживаться от открытого вмешательства во внутренние дела суверенных государств»,— отмечается в сообщении.

О политической ситуации в Молдавии — в материале “Ъ” «Представление с абсурдопереводом».