Россия в декабре не вошла в пятерку крупнейших поставщиков нефти Турции

Турция в декабре сократила импорт нефти на 21% по сравнению с ноябрем — до 2 млн т, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Совета по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK). Россия при этом не попала в пятерку крупнейших поставщиков.

Тройка лидеров:

Ирак — 490,9 тыс. т (поставки снизились в 1,5 раза),

Нигерия — 412,5 тыс. т (рост в 7,3 раза),

Ливия — 317,5 тыс. т (рост в 7 раз).

Россия в ноябре замыкала тройку крупнейших поставщиков для Турции. В декабре она не вошла даже в пятерку, заняв седьмую строчку. Объем поставок составил 133,8 тыс. т, по сравнению с предыдущим месяцем они сократились в 2,7 раза.

При этом Россия сохранила лидерство по поставкам дизельного топлива. Объем составил 221,3 тыс. т, что в 1,6 раза больше, чем в ноябре. На втором месте Индия — 155,1 тыс. т, на третьем Израиль — 108,4 тыс. т.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), экспорт нефти из России по итогам 2020 года сократился на 40,8%, до $72,366 млрд руб. В физическом выражении он снизился на 11,4%, до 238,607 млн т.

Подробности — в материале “Ъ FM” «Российская нефть осталась дома».