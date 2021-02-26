Росстандарт ввел в ГОСТ новый дорожный знак для обозначения камер

Росстандарт утвердил поправки к ГОСТам 52289 и 52290 (правила применения и общие требования к знакам, разметке, светофорам и т.д.), вводящие новый вид информационного знака 6.22 «Фотовидеофиксация». Об этом в пятницу «Ъ» заявили в пресс-службе Росстандарта.

Знак вводится с 1 марта новой редакцией ПДД (постановление правительства №2441 от 31 декабря 2020 года). Он обозначает места возможного применения автоматических стационарных или мобильных камер. Знак должен ставится вне населенного пункта на расстоянии 150 - 300 м до зоны контроля каждой камеры, в населенном пункте — только один раз на въезде в него (независимо от числа комплексов).

До 1 марта Росстандарт, согласно постановлению правительства, должен был внести изменения в документы. Исправленный ГОСТ будет опубликован 1 марта, заявили в ведомстве, содержание его на данный момент неизвестно. Новый знак будет выглядеть, скорее всего, как уже применяемая информационная табличка 8.23 «Фотовидеофиксация». Отличие в том, что ее можно будет делать на желтом фоне (для обозначения временных камер в зоне дорожных работ), а также ставить самостоятельно, без привязки к другому знаку. Таблички, которые были установлены до 1 марта, для экономии бюджета демонтированы не будут, поясняли ранее в Минтрансе.

Решению по внешнему виду нового знака предшествовала широкая дискуссия между ГИБДД, Минтрансом, институтом МАДИ, Научным институтом безопасности движения МВД.

Подробнее — в материале «Ъ» «Указательные выступления».