Навальный рассказал о прогулках в СИЗО под ретро и техно

Оппозиционер Алексей Навальный рассказал о том, как проходят прогулки в СИЗО. Напомним, его этапировали из СИЗО-1 ФСИН, также известного как «Матросская тишина». Куда именно этапирован политик, пока не сообщается.

«На первом этаже есть прогулочные дворы. Тебя заводят в один из них — это на самом деле такая же камера, но вместо крыши у нее решетка. Сверху ходит чувак в тулупе и надзирает за всеми гуляющими. Ему очень холодно. Еще сверху видеокамера и куча колючей проволоки, еще решетки и полоска примерно полтора метра шириной, через которую видно небо. В клеточку. На всю катушку играет радио "Ретро" — громко, это чтобы перекрикиваться было невозможно»,— приводится рассказ оппозиционера на его странице в Facebook. В сообщении отмечается, что Алексей Навальный прислал его несколько дней назад.

«Прогулка занимает примерно 20 песен. Я хожу по кругу. Одну песню по часовой стрелке, другую — против. Так как радио "Ретро" (играет всегда только оно) охватывает 1970-е, 1980-е и 1990-е, то иногда играет техно»,— добавил политик.

Напомним, Алексей Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января. Он был задержан в московском аэропорту на основании объявления его в розыск ФСИН. 2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного управления ФСИН, отменив оппозиционеру условное наказание и заменив его на три с половиной года заключения в колонии общего режима, которые ранее были назначены ему приговором суда по «делу "Ив Роше"».

20 февраля суд отклонил апелляцию защиты, но постановил зачесть в срок период домашнего ареста в 2014–2015 годах. С учетом отбытого наказания Алексей Навальный проведет в колонии два с половиной года. В тот же день суд оштрафовал политика на 850 тыс. руб. по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны.

О пребывании оппозиционера в колонии — в материале “Ъ FM” «Алексея Навального отправили по этапу».