UEFA провел жеребьевку 1/8 Лиги Европы

В штаб-квартире UEFA в Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Первые встречи 1/8 финала пройдут 11 марта, ответные — 18 марта.
Результаты жеребьевки
- «Манчестер Юнайтед» (Англия)—«Милан» (Италия);
- «Олимпиакос» (Греция)—«Арсенал» (Англия);
- «Динамо» Загреб (Хорватия)—«Тоттенхэм» (Англия);
- «Динамо» Киев (Украина)—«Вильярреал» (Испания);
- «Рома» (Италия)—«Шахтер» (Украина);
- «Аякс» (Нидерланды)—«Янг Бойз» (Швейцария);
- «Славия» (Чехия)—«Рейнджерс» (Шотландия);
- «Мольде» (Норвегия)—«Гранада» (Испания).
Финал турнира пройдет 26 мая в польском Гданьске. Действующим победителем Лиги Европы является испанская «Севилья».
Российские клубы не прошли в 1/8 турнира. Последним Лигу Европы покинул «Краснодар», который в 1/16 финала Лиги Европы через неделю после домашнего поражения от загребского «Динамо» проиграл на выезде со счетом 0:1.
Подробнее о матче — в материале “Ъ” «Россия попрощалась с евровесной».