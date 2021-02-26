UEFA провел жеребьевку 1/8 Лиги Европы

В штаб-квартире UEFA в Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Первые встречи 1/8 финала пройдут 11 марта, ответные — 18 марта.

Результаты жеребьевки

«Манчестер Юнайтед» (Англия)—«Милан» (Италия);

«Олимпиакос» (Греция)—«Арсенал» (Англия);

«Динамо» Загреб (Хорватия)—«Тоттенхэм» (Англия);

«Динамо» Киев (Украина)—«Вильярреал» (Испания);

«Рома» (Италия)—«Шахтер» (Украина);

«Аякс» (Нидерланды)—«Янг Бойз» (Швейцария);

«Славия» (Чехия)—«Рейнджерс» (Шотландия);

«Мольде» (Норвегия)—«Гранада» (Испания).

Финал турнира пройдет 26 мая в польском Гданьске. Действующим победителем Лиги Европы является испанская «Севилья».

Российские клубы не прошли в 1/8 турнира. Последним Лигу Европы покинул «Краснодар», который в 1/16 финала Лиги Европы через неделю после домашнего поражения от загребского «Динамо» проиграл на выезде со счетом 0:1.

Подробнее о матче — в материале “Ъ” «Россия попрощалась с евровесной».