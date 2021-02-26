Около 3 млрд рублей внебюджетных средств привлекли на юбилей Нижнего Новгорода

Общая сумма расходов по федеральному плану подготовки к юбилею Нижнего Новгорода составляет 23,5 млрд руб. в 2019-2021 годах. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин. Кроме того, удалось привлечь 3 млрд руб. внебюджетных средств.

Подготовка к юбилею включает в себя несколько проектов, в том числе связанные с благоустройством, дорожным строительством, образованием и туризмом. «Это замечательная возможность рассказать о том, что город и регион меняются к лучшему. Причем, благодаря юбилею нам удается делать это гораздо быстрее, чем ранее. Несмотря на пандемию, ни один из проектов мы не остановили. Для нас очень важны продвижение проектов на федеральном уровне и поиск инвесторов»,— рассказал Глеб Никитин в эфире программы «Специальный гость» на телеканале RTVI.

Кульминацией празднования 800-летия Нижнего Новгорода станет гала-шоу 21 августа. Для его проведения рассматривают несколько площадок, в том числе – стадион «Нижний Новгород» или площадку на Стрелке.

Анастасия Еремина