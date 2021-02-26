Умер один из пострадавших от взрыва газового баллона в Красносулинском районе

Утром 26 февраля скончался 33-летний мужчина, пострадавший от взрыва газового баллона в Красносулинском районе. Об этом сообщает издание 161.ru со ссылкой на собственный источник. По данным источника, мужчина был госпитализирован с ожогами 96% тела.

Второй пострадавший, мужчина 43 лет находится в больнице областного центра. У него диагностирован ожог 70% тела, в том числе дыхательных путей. В результате взрыва также пострадал 15-летний подросток, он уже пришел в сознание.

Напомним, утром 22 февраля в одном из жилых домов в хуторе Молаканском произошел взрыв газового баллона. После происшествия было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Бытовой баллон с газом был куплен за день до происшествия на автомобильной газозаправочной станции, расположенной в Зверево. Баллон не отвечал установленным требованиям безопасности.

Наталья Шинкарева