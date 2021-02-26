Самоизоляцию для пожилых продлили в Воронежской области

Для жителей Воронежской области в возрасте 65 лет и старше продлена обязательная самоизоляция как минимум до 15 марта. Соответствующий указ подписал губернатор Александр Гусев, сообщили в пресс-службе облправительства.

Отмечается, что для самоизолировавшихся пожилых жителей региона возможно назначение и выплата пособий по временной нетрудоспособности.

Кроме того, указ губернатора смягчает часть действовавших ограничений.

Официальные спортивные соревнования, которые ранее проводились без зрителей, теперь возможно проводить публично, с числом зрителей до 50% от вместимости арены.

Разрешены театральные спектакли и концерты для детей, также при заполненных наполовину залах.

Сегодня, напомним, стало известно, что впервые с начала ноября инфекция подтвердилась менее чем у 300 жителей региона. За последние сутки в области подтверждены 298 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщил федеральный оперштаб 26 февраля. Общее число выявленных случаев заболевания в регионе теперь составляет 67 276 (всего инфицированных, считая выписанных и умерших).

Сергей Калашников