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ВТБ Капитал Инвестиции организовали круглосуточную поддержку клиентов

ВТБ перевел поддержку клиентов на брокерском обслуживании на круглосуточный режим работы. Теперь получить консультацию можно будет по телефону и в чат-боте в мобильном приложении ВТБ Мои Инвестиции в любой момент времени, удобный клиенту. Число клиентов на брокерском обслуживании у ВТБ в 2020 г. выросло в 2 раза и сегодня превышает 1 млн, ежедневно мобильным приложением ВТБ Мои Инвестиции пользуется более 260 тысяч человек. В январе в торговых системах ВТБ Капитал Инвестиции пользователи каждый день совершали более 960 тысяч сделок, оборот по ним составлял 124,6 млрд в день. Доля сделок, совершенных в ВТБ Мои Инвестиции, составила 76,25%.


В 2020 г. поддержка клиентов работала с 9:00 до 19:00 МСК. В конце года режим работы службы был продлен до 21:00, со второй половины января 2021 года — до 02:00. В конце января 2021 года в мобильное приложение ВТБ Мои Инвестиции был добавлен функционал расширенных торгов до двух ночи на Санкт-Петербургской бирже для американских бумаг. Опция доступна также в личном кабинете на сайте брокера ВТБ и в Quik. С запуском расширенного функционала ВТБ Капитал Инвестиций предоставили своим клиентам самую продолжительную торговую сессию на рынке: сделки можно совершать на протяжении 16 часов, с 10.00 по МСК до 02:00.

Чтобы поддержать растущий спрос на брокерские услуги и сделать обслуживание еще более удобным поддержка клиентов была переведена на круглосуточный режим. Для организации постоянной работы сервиса и улучшения его качества было увеличено количество операторов на линии.

«Сделать процесс инвестирования максимально простым, удобным, понятным и прозрачным — для нас ключевая задача. В этих целях мы постоянно совершенствуем наши сервисы и продукты: работа в ВТБ Мои Инвестиции интуитивно понятна и все операции можно совершить в один клик. Тем не менее, для консультаций по отдельным вопросам мы стремимся быть постоянно на связи, поэтому теперь клиентская поддержка будет работать непрерывно», — прокомментировал Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, руководитель департамента брокерского обслуживания, старший вице-президент банка (ПАО) ВТБ.

Банк ВТБ (ПАО)


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