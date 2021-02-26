Новосибирск занял первое место антирейтинга по качеству уборки снега в Сибири Позитивно отозвались об уборке улиц только 7% опрошенных

Большая часть населения в сибирских городах недовольна качеством уборки улиц в зимний период, сообщил портал SuperJob по итогам проведенного опроса. Первое место антирейтинга по качеству уборки снега среди сибирских городов занял Новосибирск. Позитивно отозвались о качестве уборки снега только 7%. Подобная ситуация наблюдается в Красноярске. Там подтвердили качество работы коммунальщиков только 8% респондентов.

Самые высокие оценки качества работы коммунальных служб получил Новокузнецк, где 40% населения остались удовлетворены работой системы ЖКХ. Следом за ним идет Кемерово, где 15% подтвердили качество уборки снега зимой. Тройку городов-лидеров по уборке снега замкнул Омск, где позитивно отозвались о работе системы ЖКХ 11% опрошенных,а скорее согласились с утверждением 23% респондентов.

В середине списка оказались Барнаул и Томск, где каждый десятый остался полностью доволен работой коммунальных служб.

Опрос проводился среди 19 тыс. жителей городов с населением в более чем 500 тыс. человек, из которых по 1,5 тыс. человек проживают в Москве и Санкт-Петербурге, в остальных городах опрашивалось по 500 человек. Респондентам предлагалось ответить на вопрос «Довольны ли вы работой коммунальных служб города по уборке улиц этой зимой?» с помощью четырех вариантов: «да, доволен полностью», «скорее да», «скорее нет», «нет, не доволен».

Даниил Тарабукин